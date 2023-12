O Paulo Germano lançou o desafio: "Ticiano, já fez uma coluna sobre os 10 melhores filmes que viu? Não necessariamente os 10 melhores da história, mas aqueles que pra ti são os melhores". Topei o convite do meu colega de mesa na Redação, mas com uma adaptação e uma ampliação. Já que neste sábado, 2 de dezembro, comemoro 50 anos, me senti à vontade para montar uma lista bem pessoal e alusiva ao aniversário de número redondo: os 50 filmes que mais me marcaram.