"Caímos na chave da morte", afirma presidente do Caxias sobre o novo Gauchão

O Caxias não irá enfrentar no Gauchão Inter, Ypiranga e Pelotas. Como está no Grupo B, o Grená joga contra os times do Grupo A e C. Porém, ele disputa diante do trio que compõe a sua chave, a liderança para chegar às semifinais do Estadual. Ou vai ter que ser o melhor segundo colocado para alcançar vaga na fase seguinte.