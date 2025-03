Tenista britânica com condição genética rara conquista o ITF W75 de Vacaria

O ITF W75 de Vacaria foi encerrado neste domingo (30) com o título da britânica Francesca Jones. O torneio, disputado nas quadras de saibro do Complexo Santa Teresa, teve a atual 125ª do ranking vencendo a francesa Leolia Jeanjean, principal cabeça de chave e 122ª do mundo, por 1/6, 6/4 e 6/1 em 1h54min de partida.