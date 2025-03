Com golaço, Juventude vence o Palmeiras no Brasileiro Sub-20

Em Flores da Cunha, Ju venceu o time paulista por 2 a 0. Leonardo Bidese / Juventude,Divulgação

Em jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileiro Sub-20, o Juventude derrotou um dos favoritos ao título da competição. Neste domingo (30), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, o time do técnico Filipe Dias bateu o Palmeiras por 2 a 0, com um golaço de Gui Teixeira e outro de João Trevisol, já na reta final da partida.

Com seis pontos, o Ju alcança a sexta colocação após três rodadas. Após a derrota para o Cuiabá, na estreia, o Verdão derrotou o Botafogo em Flores da Cunha. O próximo desafio será o clássico estadual contra o Inter, sexta-feira (4), no Estádio do Vale.

Diante de uma pedreira, o Juventude teve uma grande atuação coletiva. Logo aos cinco minutos, Gui Teixeira foi lançado por Beto, nas costas da defesa paulista, e encobriu o goleiro Aranha para fazer um lindo gol: 1 a 0 Juventude.

A qualidade do time do Palmeiras foi sendo apresentada no decorrer do confronto. Aos 25, após cruzamento para a área, Erick Belé desviou de pé direito e a bola acertou a trave. No rebote, a defesa do Ju afastou. No lance seguinte, chegada dos visitantes pela direita e a finalização de Riquelme parou em uma grande defesa do goleiro Turatto.

Aos 31, o Ju teve a chance de ampliar com Lucas Fernandes, que ficou cara a cara com o goleiro, mas demorou para finalizar. Na resposta, aos 36, o Palmeiras quase empatou com Erick Belé, de cabeça, mas Turatto fez outra grande defesa.

Em um duelo franco e com boas chances para os dois lados, Lucas Fernandes quase ampliou aos 49, em chute sobre o gol.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o cenário se manteve, com o Palmeiras tendo mais posse de bola e o Ju apostando em contra-ataques.

Aos três minutos, Gui Teixeira arriscou e Aranha fez boa defesa. Sem encontrar alternativas diante da boa postura defensiva do Ju, o time paulista pouco assustava o goleiro Turatto.

Aos 23, João Trevisol ganhou na força pelo lado direito e foi derrubado quando entrava na área. A arbitragem mandou seguir.

Mesmo com as tentativas de uma pressão no fim, o Palmeiras não conseguiu chegar ao empate e foi o Ju quem ampliou. João Trevisol marcou o segundo e decretou o resultado final da partida.