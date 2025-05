Segurança do Ceasa morto em estação de trem de Porto Alegre foi agredido por cerca de 1 minuto, diz Trensurb

Caso aconteceu por volta das 19h desta terça-feira em estação de trem de Porto Alegre. Marcos Pacheco / RBS TV

O homem que morreu assassinado na Estação Anchieta, em Porto Alegre, no início da noite de terça-feira (13), foi agredido por cerca de um minuto, segundo nota da Trensurb. A vítima foi identificada como Marlon Celso da Costa, 44 anos. Ele era funcionário da terceirizada Star Service, que presta serviços ao Centro Estadual de Abastecimento (Ceasa) de Porto Alegre.

Segundo informações da Polícia Civil, Costa estava voltando para casa após o trabalho, por volta das 19h, quando foi abordado por um grupo de seis homens já na plataforma do trem. Eles teriam dito para outros usuários se afastarem. O vigilante foi agredido várias vezes com chutes e socos.

Marlon Celso da Costa atuava como segurança terceirizado no Ceasa, em Porto Alegre. Sindivigilantes do Sul / Divulgação

Conforme as imagens do sistema de videomonitoramento da Trensurb, as agressões duraram cerca de um minuto. Os suspeitos deixaram a estação e fugiram em um carro e ainda não foram encontrados.

Ceasa acredita que abordagem motivou crime

O motivo do homicídio está sob investigação da Polícia Civil. Em nota, a Ceasa informou que o segurança teria abordado um homem na terça-feira. Ao perceber a presença do vigilante, o suspeito tentou fugir. O suspeito estava com o colete de identificação, no entanto, foi constatado que ele não tinha a documentação necessária para atuar no Ceasa.

Como procedimento padrão, o abordado foi convidado a se retirar do complexo e orientado a retornar no dia seguinte para regularizar sua situação.

"Ao final do turno, os vigilantes foram conduzidos pela empresa de segurança até a Estação Anchieta da Trensurb, como ocorre regularmente. No interior da estação, o vigilante Marlon foi surpreendido pelo mesmo indivíduo abordado mais cedo, agora acompanhado de outros", diz o comunicado do Ceasa.

O diretor do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, delegado Mario Souza, ressalta que a princípio o caso não tem relação com disputa entre grupos criminosos ou torcidas de futebol. No entanto, Souza não confirma a relação entre a abordagem no Ceasa e o crime.

O que diz a Trensurb

A Trensurb lamenta profundamente o episódio de violência ocorrido na noite de terça-feira, 13 de maio de 2025, na Estação Anchieta.

Por volta das 19h08, a vítima chegou à estação acompanhada de colegas de trabalho. Às 19h13, iniciaram-se as agressões por um grupo de seis indivíduos na plataforma. Um minuto depois todos os agressores saíram do sistema.

A Trensurb esclarece que a central de segurança detectou a briga na plataforma da Estação Anchieta pelo sistema de videomonitoramento (CFTV) da Trensurb. Imediatamente, os seguranças da empresa que se encontravam na estação foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Seguranças de apoio também foram deslocados para o local.

A Trensurb informa também que dispõe de equipes de segurança em suas estações, incluindo Anchieta. No momento do ocorrido, os agentes de segurança da Trensurb agiram prontamente. Dada a rapidez e a violência da agressão perpetrada pelo grupo, e a subsequente evasão dos suspeitos, não foi possível a contenção. A Brigada Militar e o SAMU foram imediatamente acionados, e a vítima foi removida com vida pelo SAMU para o Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre.

A Estação Anchieta é equipada com sistema de monitoramento por câmeras de segurança. Todo o incidente foi registrado e as imagens serão integralmente disponibilizadas às autoridades policiais, que conduzem a investigação para a completa elucidação dos fatos e identificação dos responsáveis. Informamos que, até o momento, quatro suspeitos já foram identificados pelas autoridades competentes.

A Trensurb prima pela segurança de suas operações, por meio da presença de agentes de segurança, monitoramento por câmeras 24 horas e estreita colaboração com os órgãos de segurança pública. Nossos protocolos de segurança são periodicamente aprimorados.

A Trensurb está à disposição para prestar o apoio necessário e colaboração irrestrita com as autoridades na apuração dos fatos.

A Trensurb reitera seu repúdio a qualquer forma de violência e seu compromisso com a segurança de seus usuários e empregados.

O que diz a Ceasa

A CEASA/RS manifesta profundo pesar pelo falecimento do vigilante da empresa Star Service, que presta serviços terceirizados para a CEASA, Marlon Celso da Costa, ocorrido na noite de ontem, após um ato de violência dentro da Estação Anchieta da Trensurb, em Porto Alegre.

Durante o dia, a equipe de segurança da CEASA realizou uma abordagem de rotina. Essa é uma medida padrão, que visa garantir a organização e a segurança de todos. Na ocasião, ao perceber a presença da segurança, o suspeito tentou fugir. Embora estivesse com o colete de identificação, foi constatado, durante a abordagem, que ele não possuía a documentação necessária. Como procedimento padrão, ele foi convidado a se retirar do complexo e orientado a retornar no dia seguinte para regularizar sua situação junto ao nosso cadastro.

Ao final do turno, os vigilantes foram conduzidos pela empresa de segurança até a Estação Anchieta da Trensurb, como ocorre regularmente. No interior da estação, o vigilante Marlon foi surpreendido pelo mesmo indivíduo abordado mais cedo, agora acompanhado de outros.

Marlon foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no hospital em decorrência dos traumas sofridos.

A CEASA/RS está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação, prestando todas as informações necessárias para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e os responsáveis presos. Nossa equipe está acompanhando o acontecido desde a noite de ontem, prestando assistência aos familiares e colegas.

Nos solidarizamos profundamente com os familiares, amigos e colegas de trabalho do vigilante Marlon — um profissional dedicado e respeitado por todos que atuavam ao seu lado.

Manifestamos também nossa indignação com este ato violento e rogamos que os responsáveis sejam presos.

Seguimos firmes em nosso compromisso com a legalidade, a ordem e, acima de tudo, com o respeito à vida.

Porto Alegre, 14 de maio de 2025

Direção da CEASA/RS.

O que diz o Sindicato dos Vigilantes (SindiVigilantes do Sul)

Foi com grande choque e consternação que recebemos a notícia, no início da madrugada, do falecimento do sócio e ex-diretor Marlon Celso da Costa, 44 anos, em decorrência dos graves ferimentos sofridos ao ser espancado por um grupo de criminosos, na Estação Anchieta do Trensurb, por volta das 19 horas de ontem (13).

Ele trabalhava pela empresa Star Service na Ceasa e, segundo relatos, ele teria se envolvido, no exercício da sua função, em uma discussão com um indivíduo que o aguardou e o atacou com um grupo de comparsas, quando retornava para casa após o expediente.

Marlon ainda conseguiu desarmar um dos agressores, tomando-lhe uma faca, mas foi cercado por cerca de cinco homens e agredido com extrema violência. Foi socorrido mas, no hospital, sofreu uma parada cardíaca.

Era considerado um excelente profissional, esposo e pai, muito estimado por seus colegas e com um grande círculo de amizades. Deixa a esposa, Miriete, e três filhos. Assim que possível, informaremos local e horário do velório e sepultamento.

Grande amigo e um guerreiro pela categoria

Além da profunda dor de seus familiares, sua morte enche de tristeza seus amigos, colegas e a direção do Sindivigilantes do Sul, do qual foi diretor atuante por duas gestões passadas. Marlon sempre esteve na linha de frente das nossas lutas, de forma muito combativa, na defesa da sua profissão e da categoria dos vigilantes.

"É uma enorme tristeza para todos nós e para mim, especialmente, porque foi através dele e do Alexandre Silva (também falecido) que tomei conhecimento do sindicato e passei a atuar na entidade, quando os dois me procuraram na Região das Missões", disse o presidente José Airton de Souza Trindade.

"Perdemos um grande amigo e um guerreiro pela categoria", completou.

A forma como tudo aconteceu também causa grande revolta e evidencia, mais uma vez, os riscos dessa profissão — frequentemente negligenciada por empresas e autoridades, especialmente no que diz respeito à segurança e à valorização dos profissionais da área.

O Sindivigilantes do Sul espera que os fatos sejam apurados com rapidez, acompanhará de perto as investigações e exige justiça, com a prisão e punição dos responsáveis o quanto antes. À família de nosso ex-diretor e amigo, expressamos nossos mais profundos sentimentos, todo o nosso apoio e solidariedade.

Marlon Celso da Costa, obrigado por tua amizade e tua luta.