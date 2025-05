Mais de sete mil quilômetros: Caxias terá sequência de dois jogos fora de casa na Série C

Elenco voltou aos treinos nesta terça-feira no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Por ter ficado na segunda página da tabela da Série C do Brasileirão de 2024, o Caxias tem um jogo a menos em casa neste ano na competição. O Grená vai encarar a sua primeira sequência dupla de jogos longe do Rio Grande do Sul na sexta e sétima rodadas.

No total, o time vai percorrer mais de sete mil quilômetros entre ida e volta para os dois compromissos fora de Caxias do Sul. O primeiro deles será no próximo domingo (18), às 16h30min, diante do São Bernardo, no interior de São Paulo. Esta será a viagem mais curta. Depois, o time retorna a Caxias do Sul para uma semana cheia.

Na sequência, a tabela reserva ao Caxias um longo deslocamento, quando irá enfrentar o Itabaiana, no interior do Sergipe. O jogo está previsto para o dia 24 de maio, sábado, às 19h30min, no Estádio Etelvino Mendonça.

O clube prefere não fazer projeções de pontos para os dois compromissos. Questionado sobre uma meta estabelecida, após o jogo diante do Retro, o vice de futebol usou o discurso pés no chão:

— Nós temos um objetivo, o primeiro objetivo é não cair. É conseguir atingir os pontos para não cair. Quanto mais nós somarmos nesses dois jogos, melhor. Mas a gente quer ir lá para ganhar. Claro que tem que ter os cuidados, tem que saber como fazer isso. E aí está na mão do Júnior e a comissão técnica que sabe como lidar com isso — afirmou José Caetano Setti.