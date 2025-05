Caxias treina sem centroavante titular e técnico testa novo ataque

Calyson entrou bem na vitória contra o Retrô, na quinta rodada da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

No segundo treinamento da semana após assumir a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Júnior Rocha comandou uma atividade com um indicativo de possível mudança no time para enfrentar a equipe do São Bernardo.

O Grená entra em campo no próximo domingo (18), às 16h30min, contra o time paulista no Estádio 1º de Maio. O jogo marcará uma sequência de duas partidas longe do Centenário. Depois, o Caxias enfrenta o Itabaiana, no Sergipe.

Na última parte do treino desta quarta, no Centro de Treinamentos Baixada Rubra, o treinador alterou os atacantes de lado. Ele repetiu o que deu certo no segundo tempo com o Retrô, quando o time virou a partida e venceu por 2 a 1.

Calyson e Iago foram utilizados juntos. O primeiro jogou pelo lado direito de ataque o segundo pela esquerda. Depois, o comandante alterou o o meio-campo. Tirando os extrema, as demais posições foram as mesmas.

OMBRO E JOELHO

Durante a atividade, o atacante Iago sentiu o ombro esquerdo. O atleta chegou a ficar alguns minutos do lado de fora do campo e depois retornou. Porém, após uma disputa de bola, o jogador caiu e sentiu mais o ombro. Apesar o desconforto, ele não deve ser um problema para o duelo do final de semana.