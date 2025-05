Divaldo Franco, um dos principais líderes espíritas do Brasil, morre aos 98 anos

Religioso nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Fernando Gomes / Agencia RBS

Divaldo Franco, médium e um dos principais líderes espíritas do Brasil, morreu nesta terça-feira (13), aos 98 anos. Segundo o g1, ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado e teve falência múltipla dos órgãos.

Na página do Instagram da obra social Mansão do Caminho, idealizada por Franco, uma publicação informou que "retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45, o médium, orador espírita e embaixador da paz no mundo Divaldo Pereira Franco aos 98 anos. Divaldo dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo."

De acordo com a publicação, o velório será realizado no Ginásio da Mansão do Caminho, em Pau da Lima, na Bahia, das 9h às 20h desta quarta-feira (14). O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

"Decerto que a Pátria maior está em festa pelo regresso de um nobre irmão que cumpriu exitosamente a sua missão, e que agora fortalecerá a egrégora de benfeitores espirituais que acolhem e ajudam o mundo. Até logo, Semeador de Estrelas! Seu exemplo de luz e amor guiará nossos passos para sempre!", completa a publicação.

Legado

Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Ele foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2,5 mil e 71 países.

Com mais de 260 obras publicadas e mais de 10 milhões de exemplares vendidos, deixou um legado literário espírita que abrange mais de 200 autores espirituais nos mais diversos temas e gêneros textuais. Médium missionário e multifacetado, Divaldo se tornou um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade.

Fundou, ao lado de Nilson de Souza Pereira (falecido em 2013), o Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952), que hoje constituem um complexo educacional e socioassistencial. São 44 edificações onde são atendidas, diariamente, mais de 5 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos, idosos.

"Tio Divaldo, como carinhosamente é chamado, foi também um pai e educador incansável, tendo adotado mais de 650 filhos, que cresceram nas antigas casas-lares da Mansão do Caminho. Por tudo isso, recebeu mais de 800 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais, pela sua total doação às causas humanitárias", afirma a publicação da Mansão do Caminho.

Divaldo teve mais de 260 obras publicadas. Lauro Alves / Agencia RBS

Relembre

Em outubro de 2023, Divaldo Franco esteve no Rio Grande do Sul para uma palestra no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre. Em entrevista a Zero Hora à época, o líder religioso falou sobre dificuldades vividas pela humanidade, como as guerras:

— É um momento muito grave, resultado das desinteligências entre as nações. A criatura humana ainda não compreendeu que a guerra não leva à edificação do bem. Mesmo as conquistas bélicas, que podem se transformar em recursos futuros, nunca perdem o caráter de destruição, fomentando o ódio — disse Franco.