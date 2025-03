Juventude vence o Botafogo e conquista primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20

O Juventude venceu seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025: os guris alviverdes derrotaram o Botafogo por 2 a 1, com gols de Bernardo e Gui Teixeira. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (26), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

No próximo domingo (30), o Juventude recebe o Palmeiras, às 15h, no Estádio Homero Sodatelli, em jogo atrasado, válido pela primeira rodada.

Vitória Jaconera

No primeiro tempo, Juventude e Botafogo mantiveram um jogo equilibrado em boa parte do período, com chances para os dois lados.

Na volta do intervalo, Kaynan sentiu logo aos 5 minutos e foi substituído por Fred. Em um contra-ataque, aos 11 minutos, uma dividida entre Justino e Trevisol dentro da área ocasionou em um pênalti do capitão botafoguense no atacante do Verdão. Gui Teixeira cobrou e marcou: Juventude 2 a 0.