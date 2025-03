Juventude sonha em conquistar primeira vitória no Brasileirão Feminino diante do Fluminense

As Gurias Jaconeras sonham em vencer pela primeira vez na elite do Brasileirão Feminino . Após um empate e uma derrota, o time da Serra terá uma nova chance neste domingo (30), às 16h, contra o Fluminense . O duelo será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O Juventude contará com a força defensiva para enfrentar as cariocas. Em dois jogos, o time sofreu três gols — sendo dois do atual campeão brasileiro, o Corinthians.