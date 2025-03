O Grêmio estreou com vitória no Brasileirão. Um resultado que nasceu de uma atuação de destaque de Tiago Volpi e eficiência no ataque nas oportunidades construídas. O triunfo gremista por 2 a 1 no jogo de número 400 na Arena, com gols de Arezo e Edenilson, também afasta a pressão que ameaçava se formar após o insucesso no Gauchão.

Como treinado por Gustavo Quinteros desde o fim do Gauchão, o Grêmio começou o Brasileirão com um tripé de meio-campistas. Edenilson, Villasanti e Camilo jogaram juntos. E, sem Braithwaite, lesionado, Arezo teve a primeira oportunidade desde sua chegada ao clube de ser titular no campeonato nacional. Igor Serrote também foi outra novidade confirmada para a competição.

Pressão do Atlético-MG e gols do Grêmio

A noite de sábado (29) na Arena começou com domínio total do Atlético-MG. Poucas vezes um adversário fez tanta pressão, criou tantas chances e jogou tão solto como aconteceu nessa estreia do Brasileirão. Mas, assim como na vida, no futebol não importa como começa, e sim como termina. Das vaias nos primeiros minutos, os jogadores foram para o vestiário sob o som dos aplausos da torcida na Arena.

Tiago Volpi evitou uma goleada do Atlético-MG no primeiro tempo. Em 15 minutos, era para que os visitantes tivessem uma vantagem de pelo menos dois gols a favor. Primeiro, logo aos dois minutos, Rony não alcançou um cruzamento de Cuello.

Depois, após falta de combinação entre Jemerson e Igor Serrote, Cuello invadiu a área pelo lado direito da defesa gremista e chutou por cima do gol. Aos 8, Scarpa encontrou um passe entre Wagner Leonardo e Lucas Esteves dentro da área. Natanael cruzou e, sem marcação, Cuello tentou duas vezes. Dois milagres de Volpi impediram o gol.

Rony, da pequena área, teve outra oportunidade aos 11 minutos. Mas novamente Volpi mostrou reflexos em dia e fez sua terceira intervenção decisiva no primeiro tempo. A reação do torcedor ao péssimo desempenho gremista foi vaiar. Algo que acabou despertando o time dentro de campo.

A resposta do Grêmio teve uma combinação de sotaques. O belga Amuzu fez jogada pelo lado esquerdo. O atacante lançou a bola na área, o paraguaio Alonso desviou e o uruguaio Arezo apareceu na pequena área. O cabeceio do centroavante venceu Everson e abriu o placar na Arena, aos 32 minutos.

O gol acordou o torcedor na Arena. E o time também respondeu. Amuzu tabelou com Edenilson, deu uma meia-lua no marcador e chutou da entrada da área. Everson fez a defesa.

A estratégia de Quinteros de marcar a saída de bola do Atlético-MG deu certo no fim do primeiro tempo. Villasanti recuperou a bola. O paraguaio tentou o lançamento para Cristian Olivera. A tentativa de Guilherme Arana afastar o passe serviu Edenilson. O camisa 8 chutou quase da marca do pênalti e marcou o segundo gol gremista, aos 44 minutos de jogo.

Galo desconta, mas Tricolor leva a melhor

O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma mudança. Igor Serrote deu lugar para João Lucas. O Atlético-MG chegou a descontar no recomeço, mas o lance foi invalidado por impedimento de Lyanco na origem do lance, que terminou em finalização para o gol de Rony.

Aos 15 minutos, o Grêmio perdeu um dos jogadores que teve boa participação na melhora do time. Lucas Esteves manifestou desconforto muscular e deu lugar a Viery.

Uma falha de Viery exigiu outra defesa espetacular de Volpi. O jovem errou um cabeceio e Junior Santos invadiu a área completamente livre. O atacante finalizou e o goleiro gremista fez outra intervenção decisiva.

Com quatro atacantes em campo, o Atlético-MG descontou. Aos 29 minutos, Scarpa lançou uma bola na área. A defesa do Grêmio tentou fazer a linha de impedimento, mas Rony aproveitou a falha. O cabeceio não deu chances para Volpi.

Quinteros fez três trocas logo após o gol. Saíram Jemerson, Amuzu e Arezo. Entraram Rodrigo Ely, Pavon e André Henrique. Com o time recheado de atacantes, o Atlético-MG passou a pressionar na parte final do segundo tempo. Agoniados, os torcedores gremistas acompanharam o fim da partida com pressão total do adversário.

O único respiro foi uma investida de Pavon pelo lado esquerdo nos acréscimos. O chute do argentino, no entanto, não acertou o gol de Everson. Mas depois ser martelado no início do primeiro tempo e na parte final da segunda etapa, o Grêmio conseguiu segurar as investidas e começou o Brasileirão com os primeiros três pontos na conta.

Brasileirão — 1ª rodada — 29/3/2025

Grêmio (2)

Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas, INT), Jemerson, Wagner Leonardo (Rodrigo Ely, 31'/2ºT) e Lucas Esteves (Viery 15'/2ºT); Camilo, Edenilson e Villasanti; Cristian Olivera, Amuzu (Pavon, 31'/2ºT) e Arezo (André Henrique, 31'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético-MG (1)

Everson; Natanael (Bernard, 39'/2ºT), Lyanco e Junior Alonso (João Marcelo, 27'/2ºT) e Guilherme Arana; Alan Franco e Gabriel Menino (Junior Santos, 19'/2ºT); Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rony e Hulk (Rubens, 27'/2ºT). Técnico: Cuca.

R$ 1.175.089. LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Quarta-feira, 2/4 — 21h30min

Sportivo Luqueño x Grêmio

Estádio Defensores del Chaco — Copa Sul-Americana (1ª rodada)