Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Atlético-MG

O Grêmio estreou com vitória no Brasileirão. Neste sábado (29), o Tricolor fez 2 a 1 no Atlético-MG, em jogo realizado na Arena. O destaque ficou para o goleiro Tiago Volpi, autor de defesas importantes quando jogo ainda estava 0 a 0.