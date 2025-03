Atacante irá realizar tratamentos na Europa para tentar acelerar o processo de recuperação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O centroavante Martin Braithwaite irá para a Europa nos próximos dias. O dinamarquês vai cumprir a parte clínica (fase I) da recuperação de uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita, classificada como grau 2. Tradicionalmente, o período de recuperação fica entre quatro e seis semanas. O desconforto foi constatado após Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho, que culminou no título do Inter.

Em nota publicada na noite desta segunda-feira (24), o Grêmio informou que a decisão foi alinhada entre a diretoria de futebol e a comissão técnica. Da mesma forma, Braithwaite seguirá em contato com o Departamento de Ciência, Saúde e Perfomance do clube. O retorno a Porto Alegre está programado para a próxima semana. O Grêmio não especificou o local da realização do tratamento.

O jogador dinamarquês é visto como o principal destaque do Tricolor na temporada. Em 11 jogos, entre Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, ele marcou sete gols e deu uma assistência. Durante o período de ausência, o uruguaio Arezo deve ganhar oportunidades no time titular.