Serrote na direita e Edenilson mais adiantado: o que foi testado por Quinteros no jogo-treino contra o Azuriz

O jogo-treino do Grêmio contra o Azuriz-PR, na manhã desta quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho, serviu para o técnico Gustavo Quinteros realizar testes importantes antes da estreia gremista no Brasileirão.

Assista aos gols da atividade

As mudanças mais importantes ocorreram no meio-campo. Em duas oportunidades, Cristaldo foi substituído por Dodi. E quando o volante entrava em campo, Edenilson jogava mais adiantado. No Gre-Nal decisivo do Gauchão, Quinteros escalou um trio de volantes formado por Camilo, Villasanti e Edenilson.