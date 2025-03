Com golaço no fim, Grêmio empata com Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileirão sub-20

O Grêmio segue sem vencer no Brasileirão sub-20 de 2025. Depois de ser goleado pelo São Paulo e ficar no 1 a 1 com o Corinthians, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (26), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.