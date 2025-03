Estrear diante de um dos favoritos ao título do Brasileirão, fora de casa, é uma boa maneira de medir as suas possibilidades na competição. Nos seus primeiros 90 minutos no torneio, o Inter mostrou capacidade para ser competitivo ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã.

Para construir o resultado da noite deste sábado (29), os colorados defenderam muito e atacaram quando possível.

Antes de enfrentar o Cruzeiro, pela segunda rodada, o calendário do Inter aponta compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira (3), o time enfrenta o Bahia, no primeiro jogo da equipe na competição continental.

Tático, extremamente tático. Assim foi o confronto. Apesar das quatro mudanças em relação ao time campeão gaúcho, a troca mais estratégica de Roger Machado foi com um nome presente no Gre-Nal decisivo do Gauchão. O técnico colorado encravou Fernando entre os zagueiros Vitão e Juninho (um dos nomes novos na escalação).

Controle e chance aproveitada

O ajuste no posicionamento do volante tirou um pouco o poder ofensivo do time, mas aumentou a solidez defensiva. O primeiro tempo foi tão tático a ponto de até as faltas cometidas pelo Inter serem táticas. Nos primeiros 12 minutos foram seis, engessando as ofensivas rubro-negras.

O Flamengo criou quatro oportunidades para marcar. Uma em chute de fora da área. Outras duas em bolas aéreas. Em ordem cronológica, primeiro Luiz Araújo tentou de longe. A bola resvalou na defesa e encobriu Rochet e também a trave.

O goleiro do Inter em sua primeira partida pelo clube no ano apareceu bem. Quatro minutos da primeira tentativa, Juninho cabeceou na pequena área. O uruguaio espalmou e saltou entre os pés de dois adversários para ficar com o rebote.

Antes do intervalo, o atacante do Flamengo repetiu a dose. Rochet também. Saltou no canto e evitou o gol.

Na quarta oportunidade, Juninho aproveitou rara falha de Fernando. O camisa 1 colorado saiu nos seus pés para evitar o gol. O lance, entretanto, foi anulado por impedimento.

As outras duas trocas de Roger, Borré e Wesley, tiveram pouca vitória pessoal. Até Alan Patrick esteve apagado.

Em um duelo tático, o cinismo é necessário. O Inter foi cínico. Controlou o Flamengo e aproveitou a sua chance, aos 33 minutos. Bernabei alçou a bola da direita e, de primeira, Bruno Henrique bateu cruzado para inaugurar o placar.

O time colorado ainda teve outra oportunidade aos 40 minutos. Alan Patrick roubou a bola e tocou para Vitinho chutar. A bola passou perto.

Pressão dos donos da casa

Emergiu do vestiário para o segundo tempo um Inter ultrapreocupado em se defender. Um dos escudos defensivos foi trocado. Uma lesão na mão tirou Rochet do jogo. Anthoni voltou ao gol colorado. E teve trabalho.

O Flamengo açoitou a meta do jovem goleiro colorado. Na outra ponta do campo, nada. O primeiro chute a gol do Inter no segundo tempo foi aos 33 minutos. Alan Patrick mandou para bem longe do gol.

O adversário tinha 11 arremates. Na verdade, a defesa colorada não demorou muito a ser vazada. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Michael chutou e Léo Pereira desviou para igualar o placar.

Instantes depois, Juninho, o do Flamengo, acertou a trave ao receber às costas de Fernando. Foram dois chutes perigosos até Anthoni salvar finalização de Pulgar. Uma pancada a meia-distância.

O Flamengo balançou a rede em cobrança de falta de Plata. A bola, porém, tocou na rede pelo lado de fora. E, assim, o Inter volta com um pontinho do Rio de Janeiro.

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado

Brasileirão — 1ª rodada — 29/3/2024

Flamengo (1)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Ayrton Lucas, 43’/2ºT) e Alex Sandro; Pulgar e De La Cruz; Luiz Araújo (Plata, 11’/2ºT), Michael (Everton Cebolinha, 11’/2ºT) e Bruno Henrique (Wallace Yan, 25’/2ºT); Juninho (Matheus Gonçalves, 43’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Inter (1)

Rochet (Anthoni, INT); Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 15’/2ºT); Vitinho (Carbonero, 15’/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Thiago Maia, 28’/2ºT); Borré (Valencia, 22’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

GOLS: Bruno Henrique (I), aos 33min do 1ºT; Léo Pereira (F), aos 8min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Pulgar, De la Cruz (F); Vitinho, Alan Patrick, Juninho, Vitão (I);

ARBITRAGEM: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

PÚBLICO: 48.452.

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Próximo jogo

Quinta-feira, 3/4 — 19h

Bahia x Inter

Arena Fonte Nova — Libertadores (1ª rodada)