Gramado recebe campeonato internacional de futebol amador

Ex-atletas profissionais também se farão presentes no evento.

A partir desta segunda-feira (31), pela primeira vez, a cidade de Gramado recebe o AFIA World Cup, campeonato internacional de futebol amador. A competição é organizada pela Associação de Futebol Internacional Amador (AFIA), com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado.

Em sua 38ª edição no país, a disputa inicia na próxima segunda-feira (31) e segue até o dia 5 de abril. As partidas serão realizadas na Vila Olímpica, palco da cerimônia de abertura, às 13h.

Serão quatro categorias em disputa: Gold 50+, Platinum 55+, Diamond 60+ e Sapphire 65 +. Gramado conta com times em três categorias: Gold 50+, Platinum 55+ e Diamond 60+.

O presidente da AFIA, Rogério Donato, destacou a infraestrutura turística e esportiva de Gramado, determinantes na escolha da sede do evento.

— É a nossa primeira competição no Sul, e tivemos uma grande procura em virtude de estarmos em um dos destinos turísticos mais procurados do país, com atrações para todos os gostos e idades — comenta Rogério.