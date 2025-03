"O que eu não pude defender, meus companheiros estavam lá para ajudar", diz Volpi sobre atuação após vitória do Grêmio

Volpi foi o grande nome da vitória gremista. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio largou com vitória no início do Brasileirão. Em seu jogo de número 400 na Arena, o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na noite deste sábado (29), com gols de Arezo e Edenilson.

— Alívio não, sabemos que o Campeonato Gaúcho não finalizou como todos queríamos, o que claramente é um golpe duro para nós, mas vamos trabalhar para estar no primeiro posto do Brasileirão — afirmou Arezo, autor do primeiro gol gremista na competição, para a imprensa na saída de campo.

O Atlético-MG dominou os minutos iniciais e criou diversas chances que pararam em Tiago Volpi. O Grêmio precisou segurar a pressão e reagiu ainda no primeiro tempo.

Reação gremista

Aos 32 minutos, Amuzu fez jogada pela esquerda e cruzou para a área. Alonso desviou, e Arezo apareceu na pequena área para completar de cabeça e abrir o placar. Antes do intervalo, Edenilson aproveitou um erro da defesa adversária e ampliou.

— Demoramos um pouco para encaixar a marcação no Atlético. Depois que encaixamos ela, a gente foi mais eficiente — avaliou Wagner Leonardo.

O Galo ainda descontou no segundo tempo, com Rony aproveitando um cruzamento de Scarpa. Nos minutos finais, a equipe mineira pressionou, mas parou novamente em Volpi, o grande nome do jogo.

— Foi um jogo bom, não tem outra palavra. Algumas defesas importantes, mas o mais importante foi a vitória. O que eu não pude defender, meus companheiros estavam lá para ajudar — destacou Tiago Volpi, que celebrou a atuação e os três pontos na estreia.