Tom Cruise exigiu Val Kilmer em "Top Gun: Maverick"

O último filme do ator Val Kilmer, que morreu nesta terça-feira (1º), aos 65 anos, vítima de pneumonia, foi Top Gun: Maverick (2022), atualmente disponível no canal Universal+ do Amazon Prime Video e em plataformas de aluguel digital. Na aventura que arrecadou US$ 1,48 bilhão nas bilheterias e concorreu em seis categorias do Oscar, o ator reprisou o papel de Iceman, rival do personagem de Tom Cruise em Top Gun: Ases Indomáveis (1986), que pode ser visto no Paramount+ ou alugado no Apple TV e no Google Play.