Grêmio deve realizar dois jogos durante o novo Mundial de Clubes

O Grêmio organiza o planejamento para o decorrer da temporada. A direção trabalha nos bastidores para confirmar o calendário de compromissos durante a pausa no futebol nacional, durante o novo Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho. Dois jogos devem ser realizados pelo Tricolor no período .

Recopa Gaúcha

Com isso, o Departamento de Futebol projeta aproveitar o período para descanso, treinamentos e manter o ritmo do elenco.

Há conversas com a Federação Gaúcha de Futebol para aproveitamento da data para o duelo da Recopa Gaúcha , em jogo único, que deve ter o mando gremista, seguindo a tradição de alternância de mando a cada ano entre o vencedor do estadual e também da Copa da FGF.

Em 2024, o confronto foi com o São Luiz, em Ijuí. Em 2023, na Arena, na estreia de Suárez, com o mesmo adversário.

Agora, o duelo será contra o São José. O clube está na Série D e estará em atividades no período. A CBF confirmou que a segunda fase da quarta divisão nacional terá partidas da ida no final de junho e volta somente em agosto. Logo, há chances de confirmação do enfrentamento no hiato gremista.