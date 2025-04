Imposto de Renda 2025: Receita libera declaração pré-preenchida para uso

Declarações de Imposto de Renda podem ser enviadas à Receita até 30 de maio. Joédson Alves / Agência Brasil

A declaração pré-preenchida de Imposto de Renda já está disponível para quem têm conta nível prata ou ouro no gov.br. A expectativa do governo federal é de que a ferramenta seja usada para mais da metade das declarações enviadas em 2025, cerca de 57% do total de 46,2 milhões.

Na declaração pré-preenchida, a Receita Federal mostra ao contribuinte informações de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais — que são carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação.

Neste ano, a ferramenta mostrará também informações sobre contas bancárias no Exterior, tanto tradicionais quanto de fintechs, e o término da obrigatoriedade de preenchimento de alguns campos, como título de eleitor.

Prazo para declarar

O envio das declarações do Imposto de Renda começaram em 17 de março. Os contribuintes têm até as 23h59min de 30 de maio para enviar as informações à Receita Federal. Quem não entregar a declaração dentro do período estabelecido estará sujeito a multa. O valor varia entre R$ 165,74 e 20% do imposto devido.

O que ocorre se eu perder o prazo?

O contribuinte que não fizer a entrega da declaração até o último dia estipulado pela Receita Federal está sujeito a multa. O valor é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda.

A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Como fazer a declaração?

A Receita Federal disponibiliza um programa do Imposto de Renda, no qual a declaração deve ser feita. A aplicação costuma ficar disponível para computador e para smartphones.

Para baixar o programa, é preciso acessar o site da Receita Federal. Depois, o contribuinte deve escolher o sistema operacional para fazer o download. O cidadão pode optar entre Windows, MacOS e Linux. Após escolher o sistema e baixar o arquivo, basta clicar em executar. O arquivo fica na pasta Download do computador. Em seguida, deve clicar em instalar para abrir o programa.

A declaração também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal, ofertado tanto para dispositivos Android, quanto para IOS. Na seção "Meu Imposto de Renda", a população consegue ter acesso aos espaços de preenchimento de informações.

Calendário de restituição do IR 2025

A restituição será paga em cinco lotes, de acordo com o cronograma abaixo:

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 30 de agosto

30 de agosto 5º lote: 30 de setembro