Lateral da Ponte Preta confirma sondagens, mas garante foco na Série C

Destaque da Ponte Preta pelo bom desempenho no Campeonato Paulista, o lateral Maguinho atraiu interesse de outros clubes e confirmou que foi sondado. O jogador, no entanto, disse preferir seguir no clube e afirmou que seu foco está totalmente no objetivo de conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro com o time de Campinas.

"Recebi algumas ofertas, o que é natural depois de um Paulistão positivo. Mas tenho contrato com a Ponte Preta e meu pensamento está totalmente voltado para a Série C. O acesso é a nossa principal meta na temporada", destacou.

O atleta chegou à Ponte Preta em dezembro de 2024 e rapidamente se firmou como titular absoluto na lateral-direita. O jogador acumula passagens por clubes como Goiás, Vila Nova e Capivariano, além de experiência internacional no futebol japonês, onde defendeu o Yokohama FC e o Kawasaki Frontale.

Eleito um dos três melhores da posição no torneio estadual, ao lado de Marcos Rocha, do Palmeiras, e Matheuzinho, do Corinthians, Maguinho celebrou a campanha e fez questão de valorizar o trabalho coletivo da Ponte Preta.

"Fico muito feliz pelo meu desempenho e, principalmente, pela performance dos meus companheiros. Nunca é uma competição fácil e, sem o coletivo, é impossível mostrar nosso potencial individual. Então, só tenho a agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui", afirmou o lateral.