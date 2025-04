"Zona Mista": novo programa de GZH traz informação e análise sobre a dupla Gre-Nal

As taças da Libertadores e da Copa Sul-Americana. NORBERTO DUARTE / AFP

Com análise e informação, GZH lança nesta quarta-feira (2) um novo programa em suas plataformas digitais. O "Zona Mista" irá ao ar de segunda a sexta-feira às 15h no canal do YouTube de GZH.

O comando será do jornalista Diori Vasconcelos e as análises serão com Cristiano Munari. A equipe de reportagem de Zero Hora e da Rádio Gaúcha fará parte da atração para deixar o público com as últimas informações sobre a Dupla Gre-Nal.

Em dias de jogos de Inter e/ou Grêmio na Libertadores e na Sul-Americana, o programa leva o carimbo "Dia de Copa" com todas as informações sobre as partidas do dia, com a reportagem da Rádio Gaúcha direto dos locais dos confrontos.

