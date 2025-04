Paulinho Dill segue recuperação em casa; cantor deve se encontrar com colegas da banda Os Atuais nesta quinta-feira

Cantor sofreu grave acidente em novembro. Banda Os Atuais / Divulgação

O cantor Paulinho Dill, vocalista da banda Os Atuais, deve reencontrar os integrantes do grupo nesta quinta-feira (3) em Tucunduva, no noroeste do Estado. O encontro marca uma nova etapa na recuperação do artista, que sofreu um grave acidente de carro em novembro de 2024 e passou meses em tratamento neurológico.

A família reforça, no entanto, que ele ainda não está pronto para retornar aos palcos. Sua mãe, Janete Lúcia Dill Gonçalves, explicou que Paulinho segue em reabilitação em São Paulo das Missões, município de 5,8 mil habitantes onde vivem os familiares, e precisa de mais tempo para se restabelecer completamente.

— Ele ainda não está 100%, então vamos esperar mais um pouco. Se houver um evento aqui por perto, vamos levá-lo para ver como ele se sente, mas por enquanto não vai subir ao palco — afirmou.

Recuperação em casa

Paulinho voltou para casa no último sábado (29), após meses de tratamento em Passo Fundo, no norte gaúcho. O acidente, ocorrido em novembro, deixou-o em estado grave, com danos neurológicos que chegaram a impedi-lo de reconhecer até mesmo os familiares. Desde então, ele passou por um intenso processo de reabilitação.

A família pede paciência e compreensão, já que o cantor ainda demonstra cansaço e precisa de repouso frequente.

— Estamos fazendo alguns encontros com amigos dele aqui na nossa cidade, mas tem horas que ele diz “mãe, estou cansado” e se recolhe — contou Janete.

Durante o tratamento de Paulinho, a mãe do cantor também precisou passar por uma cirurgia para remoção de câncer. Ela passa bem e, agora, se recupera junto com o filho.

— Agradecemos imensamente todas as mensagens de apoio, as orações e o carinho que recebemos. Seguimos juntos, firmes e confiantes na recuperação de ambos — escreveu o irmão de Paulinho, Jonas Dill, nas redes sociais.

Relembre o caso

Paulinho Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, na Região Noroeste. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o músico perdeu o controle do veículo e capotou.