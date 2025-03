Burger de jacaré a petisco de javali: conheça a franquia de carnes exóticas que tem chamado a atenção no norte gaúcho

Um lugar que oferece lanches com carne de jacaré, avestruz, javali, pato, cordeiro e pirarucu: esse é o Krokodilo Burguer, a primeira hamburgueria de carnes exóticas de Passo Fundo inaugurada em janeiro deste ano.

Os sabores chamam a atenção de quem está acostumado a comer o hambúrguer tradicional com carne de gado ou frango, que também pode ser encontrado no local.

A franquia paulista foi trazida para o município pelo cozinheiro profissional Lucas Firmino, e é a única no Rio Grande do Sul. Além de São Paulo, Mato Grosso e Bahia, a hamburgueria também pode ser encontrada no Paraná e outra está prevista para abrir em Santa Catarina.

Apesar do receio das pessoas de experimentarem as carnes exóticas, o cozinheiro explica que os alimentos são licenciados e comprados de fazendas especializadas no ramo localizadas no Mato Grosso, Amazônia e São Paulo.

— Muitas pessoas têm medo de provar, por serem carnes diferentes, mas quando você tem um contato maior com esse nicho, acaba identificando o potencial que o alimento tem e consegue desenvolver combinações legais — explica Firmino, que gerencia o espaço com outros dois sócios.

Campeão de vendas

Hambúrguer especial com carne de jacaré é o lanche mais pedido entre as opções especiais. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O hambúrguer com 150g de carne de jacaré é o mais pedido. Com pão de brioche, maionese da casa, queijo muçarela, bacon e geleia de limão siciliano, o gosto do réptil é quase imperceptível.

Em segundo lugar vem o lanche com 180g de carne de avestruz. Além da maionese da casa, adicionada em todos os pratos, o hambúrguer também leva rúcula, queijo provolone empanado, geleia de morango com vinho Cabernet e castanhas do Pará.

— O de jacaré sempre chama mais atenção. Já o de avestruz, o gosto é mais parecido com a carne de gado. Pato também lembra um pouco o gosto da carne de gado — explica Firmino.

Com 200g de carne de pato, o terceiro prato da casa mais pedido também é recheado com tomate e molho cheddar especial. Se servido no local, o lanche acompanha batatas fritas, além da maionese tradicional e de rúcula, outra especialidade do Krokodilo Burguer.

Cardápio também conta com opções de gado e frango. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Toda a linha de montagem dos hambúrgueres especiais com as carnes exóticas da franquia foi desenvolvida pelo Lucas, que aprendeu, através de estudos, a como combinar a carne de javali com chips de batata doce, por exemplo.

— Eu desenvolvi o cardápio especial dos hambúrgueres exóticos justamente para casar o sabor do hambúrguer com os ingredientes corretos. São montagens que eu desenvolvi para a franquia — disse.

Menos gordura

Além de saborosas e curiosas, as carnes exóticas disponíveis no cardápio da hamburgueria têm menos teor de gordura que outras mais populares, como a bovina. A carne de gado apresenta cerca de 80% de teor de gordura, enquanto carnes como a de jacaré e a de pirarucu variam entre 3% a 5%.

— Em questão de teor de gordura, eu digo que a pior carne que tem no meu cardápio é a de gado — brinca Firmino.

— A carne de jacaré, por exemplo, é mais saudável e nutritiva que a de frango. Só não é tão consumida porque tem um valor agregado muito alto. Hoje o valor do jacaré gira em torno de R$ 200 o quilo, enquanto a bovina você pode encontrar por R$ 25 ou R$ 27 para fazer um hambúrguer — disse.

Através de postagens informativas nutricionais na conta do Instagram (@krokodiloburguer.passofundo), a hamburgueria explica os benefícios de cada tipo de carne. A de pato, por exemplo, fornece cerca de 23,5g de proteínas a cada 100g. Já a de pirarucu é rica em cálcio, ferro e potássio.

Onde encontrar Krokodilo Burguer

Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1808 — bairro Boqueirão