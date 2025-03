Chopp, drinks e petiscos: o que há de novo no Garden Cidade Nova 

Uma nova opção de gastronomia tem movimentado o bairro Cidade Nova em Passo Fundo nos últimos dias. O Garden funciona como uma grande praça de alimentação ao ar livre e reúne 22 contêineres com restaurantes e bares , além de um segundo andar com serviços e comércio.

A parte de lazer fica no térreo, com oito empresas de sushi , hambúrgueres , crepes , pizzas e petiscos . A parte das bebidas alcoólicas são separadas entre drinks e chopps .

— Queríamos trazer novidades, que o público se interessasse em conhecer. A ideia é que as pessoas se desliguem da correria, algo que a Cidade Nova tem como característica. Um ambiente tranquilo, com esse ar mais praiano, espaço completamente aberto , que reúne comida e bebida de qualidade.

Aberto à noite de quarta-feira a domingo, ainda não há uma agenda fixa de atrações musicais. A expectativa é que isto ocorra ao longo do ano, com foco nos ritmos de mpb, rock e eletrônica.

Marcas queridinhas & novas no mercado

Das oito opções, duas são velhas conhecidas do público de Passo Fundo: o Camaleão Daltônico e o Sushi do Adão. Para o Garden, ambas trouxeram novidades: o Camaleão estreia sua “dogueria” junto ao cardápio dos clássicos hambúrgueres, enquanto o Sushi apresenta a marca “Poke do Adão”, com opções do prato hawaiano, junto das tradicionais peças de sushi.