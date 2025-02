Café temático de gatos chama a atenção no cardápio e interação com animais em Passo Fundo

Inaugurado em abril de 2022, um café com temática de gatos chama a atenção de quem passa pela Rua General Canabarro em Passo Fundo, no norte do Estado.

O Frodo Gato & Café nasceu da paixão da veterinária Débora Resende pelos felinos. É em uma sala com uma enorme janela de vidro que ficam as "atrações principais" do local: a Baunilha e o Capuccino, gatos adotados pela proprietária e que dão vida ao local.

— Sempre gostei muito de confeitaria, de café e, obviamente, de gatos. Decidi juntar tudo e abrir o meu próprio negócio. A ideia do espaço também é mostrar o quanto os gatos podem ser legais, porque existe um preconceito de que os gatos não são tão sociáveis e mais ariscos — conta Débora.

De pelo mesclada e olhos azuis, a mãe Baunilha e o filho Capuccino dão um show de simpatia e carisma quando recebem visitas no espaço preparado especialmente para eles.

Para interagir com os animais, o café cobra R$ 10 para 10 minutos dentro da sala. O valor, além de ser utilizado no cuidado da saúde dos felinos e manutenção do espaço, também é revertido em doações para ONGs como a Adote Um Gatinho, de Passo Fundo.

Abandonada dupla foi encontrada em 2022 em uma construção do município.

— O Capuccino era bebê ainda. O homem que os encontrou os levou para uma veterinária que eu conhecia. A Baunilha, por ser adulta, mãe e recém-parida, ninguém queria ela, mas o Capuccino já estava reservado para outra pessoa. Nós conversamos com essa pessoa que queria ele e conseguimos adotar os dois juntos. Era para ter sido eles — conta.

A sala com janela de vidro é a casa permanente dos gatos, como afirma Débora.

— Muitas pessoas me perguntam se eles realmente moram aqui e a resposta é sim. Sempre tem gente aqui, passamos o dia inteiro no café, então é tranquilo — disse.

O chefão

Frodo foi a inspiração para o nome do café criado pela tutora Débora. Débora Resende / Arquivo pessoal

Além das atrações do café, Capuccino e Baunilha, o negócio conta com um terceiro felino que deu origem ao nome do local: o Frodo.

O gato de 11 anos, chamado de "big boss" — chefão, em inglês — não fica permanentemente no espaço, mas faz algumas visitas, como afirma a dona.

— Ele não vem tanto porque é um pouco mais assustado, mas às vezes trago ele aqui para conferir como está o negócio e se estamos trabalhando direito — brinca.

Cardápio e local temáticos

Com nomes de personagens, filmes e ditados populares como o "Gato comeu a língua", o cardápio temático do estabelecimento oferece mais de 20 tipos de bebidas quentes e geladas, além de doces e salgados.

Entre as opções de cafés mais pedidos está o "Cattuccino" tradicional e o de Nutella, feitos com mix de cappuccino da casa e vaporizados com leite. A finalização do produto chama a atenção: um desenho de gato peneirado com cacau 100% ou canela paira no topo da bebida.

Entre os doces, o MoranCat, torta com base amanteigada, brigadeiro de leite ninho, morango e chantilly, faz sucesso. Na lista de salgados, o bom e velho pão de queijo é o favorito entre os clientes.

Todo o espaço foi pensado nos mínimos detalhes. Quadros com gatos estampam as paredes do café pioneiro no sul do país com a temática felina. Além disso, o Frodo também conta com um local destinado a assinaturas de nomes de gatos dos visitantes.

— O meu irmão é linguista, então algumas coisas ele me ajudou também, como, por exemplo, essa pintura da parede dos miados ao redor do mundo. A gente trouxe tudo tentando remeter ao ambiente e aos gatos — explica a proprietária.

Onde encontrar a Frodo Gato & Café