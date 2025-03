Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Dólar apresentou alta nos últimos dias, mas segue cotado abaixo de R$ 5,80. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

O dólar abriu a quarta-feira (26) em leve baixa, cotado a R$ 5,69. A moeda americana fechou a terça-feira (25) em R$ 5,70, uma queda de 0,75%.

Segundo a colunista Marta Sfredo, ainda que siga a ameaça de Donald Trump sobre a imposição de novas tarifas a importações, dados do mercado imobiliário dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, indicando desaceleração da economia.

Outro fator que influenciou na desvalorização da moeda foi a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), divulgado na terça-feira. O comitê já havia indicado que haveria nova alta na Selic na reunião de 7 de maio, mas ainda não se sabe de quanto será o aumento.

Projeção em 2025

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração de Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Em dezembro, o valor nominal da moeda em relação ao real atingiu o seu recorde histórico, chegando à marca de R$ 6,26.

O crescimento do valor do dólar em 2024 foi o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. Em 30 de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "corretas" as intervenções do Banco Central (BC) no mercado de câmbio.

De acordo com especialistas, boa parte dos fatores que levaram ao crescimento do dólar no ano passado devem se manter em 2025. Em sua maioria, acreditam que a cotação da moeda deve se estabilizar neste patamar mais elevado, mas projetam pelo menos uma leve queda no valor nominal. A tendência é que a cotação fique ao redor dos R$ 5,80.

O que tende a ficar mais caro com o dólar alto?

Com a moeda americana em alta, itens consumidos na rotina dos brasileiros tendem a subir de preço diante do aumento de custos na produção e importação.

O efeito é espalhado e pode ir desde gasolina, pão e café mais caros até dificuldade para concretizar viagens internacionais. Com preços mais altos dentro da economia do país, a inflação tende a acelerar, segundo especialistas.

Na prática, o dólar mais alto costuma ter um primeiro efeito na produção. Em seguida, com a necessidade de repassar parte do aumento de custos, os consumidores enfrentam valores mais altos no varejo. Com isso, a inflação segue persistente.

O economista André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), afirma que o câmbio pressiona o preço de itens comercializados mundialmente, que podem ser importados ou exportados.