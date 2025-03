Quanto tempo demora a liberação do empréstimo consignado CLT

Segundo o Ministério do Trabalho, prazo varia de um a dois dias, a depender do banco.

Dúvida de um leitor: quanto tempo demora para liberar o empréstimo consignado para trabalhador CLT? À coluna, o Ministério do Trabalho informou que depende do banco, variando principalmente entre um e dois dias. Mas há casos de liberação imediata.

Após a simulação na plataforma, o indicado é esperar 24 horas para receber as propostas das instituições financeiras e avaliar qual tem a menor taxa de juro. Não esqueça de analisar as demais cobranças, solicitando o Custo Efetivo Total (CET), que reúne todos os custos que o tomador do crédito terá.