Por que Trump faz ouro bater recordes (e o ruim disso)

Na última semana, o preço do ouro bateu o recorde de US$ 3.071,30 por onça troy, medida universal usada para o metal.

Compra ouro? A cotação do metal nobre está batendo recordes com as tensões comerciais provocadas pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A última foi taxar carros importados, que mexem no orçamento dos norte-americanos. A medida gera nos investidores temor de risco de inflação, com alta de juro e desaceleração econômica.