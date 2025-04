SpaceX lança primeira missão tripulada para sobrevoar polos terrestres

A SpaceX lançou nesta segunda-feira (31) a primeira missão tripulada para sobrevoar as regiões polares terrestres em um voo privado com quatro astronautas.

Chamada "Fram2" , a missão deve durar de três a cinco dias. A decolagem noturna do foguete Falcon 9, da empresa de Elon Musk , foi celebrada na sala de controle, enquanto começava a sua viagem para os polos Norte e Sul da Terra.

A tripulação partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 21h46min locais, a bordo de uma cápsula Dragon. Os astronautas devem fazer uma série de experimentos vitais para missões mais longas.

— Com o mesmo espírito pioneiro dos primeiros exploradores polares, buscamos trazer de volta novos dados e conhecimento, para avançarmos nos objetivos de longo prazo da exploração espacial — disse o comandante da missão, Chun Wang, um aventureiro maltês nascido na China e fundador das empresas f2pool e skatefish.

Wang escolheu os demais tripulantes: a comandante do veículo, Jannicke Mikkelsen, uma cineasta norueguesa; a piloto e pesquisadora de robótica alemã Rabea Rogge e o especialista e oficial médico Eric Philips, um expedicionário polar australiano.

HANDOUT / Courtesy of Fram2/SpaceX

As regiões polares da Terra têm estado fora da visão dos astronautas. As missões lunares Apollo não as sobrevoaram diretamente.