Calendário de abril: veja os feriados e pontos facultativos do mês

O mês de abril trará o primeiro feriadão de 2025. O descanso começa na Sexta-feira Santa , celebrada no dia 18 de abril, e se encerra na segunda-feira, no feriado de Tiradentes , dia 21.

Além destes, a única outra data comemorativa será a Páscoa , mas que cairá justamente entre as outras duas datas de abril, no dia 20, mas não é considerado feriado.

Quais são os feriados de abril?

O que é a Sexta-feira Santa?

E a Páscoa?

Já no judaísmo, a Páscoa (ou Pessach) tem um significado diferente: marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, conforme narrado no Antigo Testamento.