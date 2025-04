Após 85 anos, Antiga Casa X liquida estoque para fechar última loja

Tradicional loja de tecidos criada em 1940, a Antiga Casa X encerrará mesmo as atividades. Uma faixa foi colocada na frente do ponto de venda anunciando a liquidação de queima de estoque. Gisette Maria Sada da Silva, neta do fundador Mario Sada, já havia dito à coluna que estava "empurrando com a barriga" a decisão. A data certa ainda não foi definida.