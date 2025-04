Maior prêmio industrial da Alemanha foi para a gigante da tecnologia que quer imigrantes qualificados

Roland Busch,CEO da Siemens, teve destaque durante a abertura da Hannover Messe, no final de semana, na Alemanha.

A Siemens foi a vencedora do Prêmio Hermes, o principal da Hannover Messe , maior feira industrial da Europa, que começa nesta segunda-feira (31) aqui na Alemanha. O destaque de inovação foi para os copilotos industriais que usam inteligência artificial (IA) para aumentar a eficiência do trabalho humano, eliminando tarefas repetitivas. É o que se chama de melhorar a colaboração "homem-máquina".

"O Siemens Industrial Copilot permite que os usuários gerem, otimizem e depurem rapidamente códigos de automação complexos e reduzam significativamente os tempos de simulação. Isso reduz uma tarefa que antes levava semanas para minutos. O copiloto ingere informações de automação e simulação de processos da plataforma de negócios digital aberta da Siemens, Siemens Xcelerator, e as aprimora com o Azure OpenAI Service da Microsoft. Os clientes mantêm controle total sobre seus dados", diz a descrição da tecnologia.

CEO em destaque

O CEO da Siemens, Roland Busch, foi destaque na cerimônia de abertura da Hannover Messe , tanto em tempo quanto em posicionamento do discurso. Começou falando que a tecnologia não existe em isolamento e que a indústria passa por um ponto de inflexão, no qual decisões mudam totalmente o rumo dos negócios.

Posicionou-se também politicamente ao defender o pacote trilionário do governo alemão para investir em infraestrutura, escolas, tecnologia e, inclusive, em defesa. As tensões geopolíticas mundiais crescem, com alguns alvos voltados à Europa, inclusive pelos Estados Unidos de Donald Trump. Aliás, Busch defendeu a abertura maior da Alemanha a imigrantes qualificados para suprir a falta de mão de obra.