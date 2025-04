Audi confirma A6 e-tron entre os 13 lançamentos de 2025 no Brasil

Audi A6 e-tron Sportback chegará no segundo semestre.

O A6 e-tron será um dos 13 lançamentos da Audi em 2025 no Brasil. Esportivo 100% elétrico tem autonomia de 445 quilômetros pelo Inmetro e a recarga de 10% a 80% da bateria leva 21 minutos. Os lançamentos terão modelos inéditos, novas gerações e atualizações. Dos novos modelos, a Audi já apresentou o A3 Sedan e o tradicional esportivo RS 3. A chegada do A6 e-tron ocorrerá no segundo semestre.