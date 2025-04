Liberada obra de fábrica de aviões e aeroporto no antigo terreno da Ford

Projeto do complexo de R$ 3 bilhões com fábrica de aviões e aeroporto que a Aeromot pretende construir em Guaíba. Aeromot / Divulgação

Foi liberada a licença de instalação que autoriza o início da obra do complexo de R$ 3 bilhões com fábrica de aviões e aeroporto que a Aeromot pretende construir em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. O documento é emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O presidente do órgão, Renato Chagas, destaca a rapidez de análise do projeto, já que a solicitação foi protocolada no último dia 2 de janeiro. O empreendimento exige uma análise complexa por ter alto potencial de impacto.

– Com toda a complexidade, analisamos em um tempo bem menor que o prazo legal – reforçou.

A coluna vem acompanhando já há alguns anos o projeto AeroCITI, que ficará no terreno emblemático por ter sido destinado à Ford. A estimativa é de que vá gerar 3 mil empregos ao longo de todas suas etapas. O CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, esperava dar início à construção logo após obter esta licença, ou seja, talvez até nos próximos meses. Ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, explicou que a enchente exigiu adaptações no projeto contemplando medidas de prevenção a novas inundações, o que será apresentado no Palácio Piratini.

Terreno que era destinado à Ford, em Guaíba. Omar Freitas / Agencia RBS

– A parte onde vai se construir a pista teve um alagamento considerável. Tivemos que readequar o estudo e prever mitigações. A empresa que trabalha no nosso projeto é a mesma que suportou o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da UFRGS) nos estudos do Estado. Vai existir um nível de investimento maior, algumas precauções – detalhou na ocasião

Cunha ofereceu ao governo do Estado o aeroporto da AeroCITI para ser um dos "backups" para eventuais problemas no Salgado Filho, de Porto Alegre. A estrutura prevê uma pista de 1,8 mil metros que suporta o peso máximo de todas as aeronaves operando no Brasil, cargueiro e de passageiro, Boeing e Airbus. Apenas não terá capacidade para cargueiro internacional.

