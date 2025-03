Os portos do RS querem entrar na rota dos cruzeiros de luxo

Os portos do Rio Grande do Sul trabalham para entrar na rota de cruzeiros de luxo. Recentemente executivos da Ponant, operadora francês destes navios de turismo, estiveram em Rio Grande. Haveria ainda a possibilidade de estas embarcações entrarem pelo porto de Pelotas e o de Porto Alegre, explica Cristiano Klinger, da Portos RS, empresa pública de portos do Estado.