Investimento está mantido, mas enchente exige adaptação do projeto com fábrica de aviões no antigo terreno da Ford

Está mantido, mas exigirá uma grande adaptação o projeto do complexo com uma fábrica de aviões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, previsto para o emblemático terreno que havia sido destinado à Ford. A Aeromot está incluindo um sistema de proteção contra cheias no planejamento da "Aerotropole" e, em breve, pedirá a licença ambiental que autoriza o início das obras, disse o presidente, Guilherme Cunha, ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Considerando todas as fases, o investimento pode chegar a R$ 3 bilhões, com 3 mil empregos.