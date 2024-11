Criada há 29 anos em Porto Alegre, a Zé Pneus está investindo R$ 3,5 milhões para abrir em novembro duas lojas no Rio Grande do Sul. Uma ficará em Vacaria, na Serra, no ponto de uma antiga concessionária da Scania, de caminhões, que está sendo alugado. A outra ficará em Pelotas, no sul do Estado, em um prédio próprio erguido pela empresa. Cada uma tem 950 metros quadrados.