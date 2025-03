Nos pênaltis, Real Madrid elimina Atlético de Madrid e vai às quartas da Champions League

Derbi nas oitavas de final da competição foi decidida nas penalidades. Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP

Em jogo histórico, o Real Madrid eliminou o rival Atlético de Madrid pela quinta vez na Champions League e garantiu sua vaga nas quartas do torneio.

A emocionante classificação do time de Carlo Ancelloti veio fora de casa, nas penalidades, nesta quarta-feira (12).

Nas quartas, o adversário do Real será o Arsenal, que eliminou o PSV, também nesta quarta, em um agregado de 9 a 3. Os duelos estão previstos para as semanas dos dias 8 e 15 de abril.

Mais um caso de racismo

A tensão foi instaurada no ar antes mesmo de a bola rolar no Estádio Metropolitano. Minutos antes do jogo começar, Vinicius Junior foi alvo de racismo novamente por parte da torcida do Atlético de Madrid, que cantou: "Olé, olé, Vinicius chimpanzé".

O Atlético abriu o placar logo aos 28 segundos de jogo, em seu primeiro ataque. Rodrigo De Paul cruzou rasteiro, Giuliano Simeone desviou e Gallagher estufou as redes, deixando tudo igual no agregado.

O jogo seguiu tenso e equilibrado dali em diante, com chances para ambos os lados. O Real tentou reagir, criou algumas boas oportunidades, mas parou na defesa do Atlético e não teve efetividade.

A equipe do Simeone, mesmo um pouco mais recuada, também teve chances para balançar as redes merengues, mas não conseguiu.

Pênalti desperdiçado

A grande chance do Real Madrid veio aos 25 do segundo tempo. Em bela arrancada, Mbappé driblou dois e, ao ficar cara a cara com Oblak, foi derrubado por Lenglet. Pênalti bem marcado. Ao tentar acertar o canto superior, Vini isolou e mandou muito longe do gol.

O erro do brasileiro motivou os donos da casa, que começaram a propor mais o jogo e passou a ter mais oportunidades. Ainda assim, o placar permaneceu o mesmo até o fim do tempo normal.

Marca da cal

Nas penalidades, mais emoção. Mbappé e Sorloth abriram as penalidades com gols. Alvárez acertou o segundo pênalti, mas o VAR foi acionado e identificou dois toques do atacante, que escorregou na cobrança: gol anulado.

Depois, Llorente também errou. Pelo lado do Real, apenas Lucas Vásquez desperdiçou. Bellingham, Valverde e Rudiger, o último, acertaram, levando a equipe merengue às quartas e eliminando o Atleti.