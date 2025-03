Apesar do ovo e do café, a inflação dos alimentos desacelerou

Os preços ainda subiram, mas foi com menos intensidade. Ou seja, a inflação dos alimentos, sim, desacelerou em fevereiro para 0,70%, frente a 0,96% de janeiro, pela pesquisa do IPCA (inflação oficial) pelo IBGE. A entrada de safra, a queda do dólar e o limite aos preços colocado pelo freio no consumo já traziam essa expectativa e a previsão é de que o indicador venha a cair nos próximos meses.

Ovo e café foram as maiores altas, o que não surpreende ninguém. O café ainda é um desafio mundial, com perspectiva de queda somente no último trimestre do ano, quando começa a floração da próxima safra e se terá uma noção do que vem por aí. Já o ovo pode começar a sossegar quando passar a quaresma e com temperaturas amenas, que fazem as galinhas produzirem mais. Mas veja, o ovo subiu, em média, 15,39% e o café 10,77%. Ou seja, se onde você compra subiu 50% no mês passado, dê uma pesquisada melhor.