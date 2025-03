Inflação dos alimentos desacelerou mais no RS; veja o que mais subiu e caiu

A desaceleração da inflação dos alimentos (ou seja, preços subiram, mas com menos intensidade) foi maior na região metropolitana de Porto Alegre do que na média do país. Conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial calculada pelo IBGE, Alimentos e Bebidas tiveram alta de 0,31% em fevereiro, bem menor do que o 1% de janeiro.