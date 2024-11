As saídas para evitar que virada do ano faça RS perder dinheiro destinado a empresas atingidas por enchente

Para não se perder o recurso com o fim do estado de calamidade, tem que rodar até a virada do ano o empréstimo de todo o valor do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário, anunciado após a enchente. Nesta segunda leva, o Ministério da Fazenda liberou R$ 1 bilhão para subvenção, que garante o juro baixo, divido entre Banco do Brasil (R$ 300 milhões), Sicredi (R$ 250 milhões), Banrisul (R$ 200 milhões), Caixa Econômica Federal (R$ 200 milhões) e Sicoob (R$ 50 milhões). Todos ainda têm fundos.