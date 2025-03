Após vender lojas, Paquetá encerra produção em fábricas

Enfrentando forte crise financeira há anos, o grupo Paquetá está, nos últimos meses, encerrando a produção nas fábricas. Resta uma pequena operação industrial em Sapiranga, que funciona com poucos funcionários. As que restavam no Nordeste foram vendidas ou cedidas. Em nota à coluna, o diretor-executivo Eurico Tatsch Nunes enfatizou que as negociações incluíram a manutenção dos empregos. Acrescentou ainda a possibilidade de uma retomada de produção na unidade que segue aberta: "uma retomada gradativa da operação, de acordo com as perspectivas de mercado".