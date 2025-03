Leilão da Caixa tem 84 imóveis no RS com lances a partir de R$ 42 mil

Dos 510 imóveis à venda em leilão pela Caixa Econômica Federal (CEF), 84 ficam no Rio Grande do Sul. São 71 apartamentos, 10 casas e três terrenos. A maior parte se concentra em Canoas e Porto Alegre, mas há unidades também em Pelotas, Caxias do Sul, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Alvorada, Arroio do Sal, Campo Bom, Charqueadas, Sapucaia do Sul e Viamão.