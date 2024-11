Um problema no sistema da Caixa Econômica Federal (CEF) com o Fundo Garantidor de Operação (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, trava a liberação dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário, anunciado após a enchente. Será resolvido ainda nesta semana, prevê o secretário do governo federal para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen.