Shopping terá espaço ao ar livre com quadra de esportes e brinquedos para crianças e pets

O shopping mais conhecido da Região Metropolitana, o ParkShopping Canoas investiu R$ 3,4 milhões em nova área de lazer externa. O espaço de 1,66 mil metros quadrados teve as obras iniciadas agora em março e será inaugurado em julho. O projeto prevê ações ao ar livre e acesso gratuito.

A área terá um espaço com brinquedos para crianças, inspirado no Barracadabra, do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, conta o superintendente Luís Vilarinho. Ambos os shoppings são da Multiplan, gigante nacional do setor. Também haverá um local para animais de estimação (pets), com separação para cães pequenos e grandes.

A obra prevê ainda uma renovação da quadra de areia, que terá tamanho oficial para prática de esportes como vôlei, beach tennis e futevôlei. O agendamento será feito pelo aplicativo MultiVocê.

Assista à íntegra da entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

Qual o objetivo da área de lazer?

Fortalecer o empreendimento como um centro de lazer e de entretenimento de toda a Região Metropolitana e da região norte de Porto Alegre. Vamos atender toda a família, das crianças aos avós e pets. Levamos muito a sério a experiência dos nossos consumidores.

Faz parte do desafio dos shoppings com o avanço do comércio online buscar formas de atrair os clientes, como atividades de lazer e serviços de saúde.

Com certeza. Acreditamos muito nisso. É um pilar muito forte na Multiplan. Outro segmento forte nesta ideia é o da gastronomia. Inauguramos no ano passado o Park Gourmet, com sete novas operações.

Em 2024, o shopping teve uma movimentação diferenciada ao servir de apoio para a Base Aérea de Canoas, quando o aeroporto de Porto Alegre ficou fechado na enchente. Esse ganho permaneceu?

Depois da enchente, tivemos uma excelente performance. O shopping cresceu 11% em vendas totais em 2024. Nós chegamos a ter um valor de venda geral de R$ 830 milhões. Isso ajudou muito a prospecção do shopping para ficar conhecido em toda a Região Metropolitana e em toda a Capital.

Ele puxou todo o crescimento de uma região de Canoas...

Correto. Para os próximos três anos, são 19 empreendimentos residenciais em uma distância de até 10 minutos do shopping. São mais ou menos 4 mil residências, com todos os públicos. São empreendimentos com o metro quadrado custando de R$ 5 mil a R$ 18 mil. É um crescimento pujante e acelerado.

Quem frequenta o shopping?

Nossas campanhas são um bom termômetro. O público de Canoas representa entre 50% e 55%, região norte de Porto Alegre em torno de 15% a 20% – uma grata surpresa para nós – e os demais têm origem pulverizada. Isso influencia o tíquete médio (gasto médio do consumidor), a frequência de pessoas e a tomada de decisão.

