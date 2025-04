Lautaro Martínez segue fora e desfalca Inter contra o Milan na Copa da Itália

"Temos três atacantes disponíveis: Correa, Arnautovic e Thuram (...), o que nos obrigará a ter no banco algum atacante da base", explicou Inzaghi em entrevista coletiva na véspera do clássico.

Autor de 18 gols nesta temporada, o atacante acompanhou das tribunas do estádio Giuseppe Meazza a vitória da Inter sobre a Udinese por 2 a 1 no último domingo, que manteve o time de Milão na liderança do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre o Napoli.