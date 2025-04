RS mantém posição sobre “taxa das blusinhas”, que subiu em 10 Estados

Ao contrário de outros 10 Estados (veja lista abaixo), o Rio Grande do Sul não aumentará para 20% a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) para compras feitas em sites internacionais a partir desta terça-feira (1º). À coluna, mais uma vez, a Secretaria Estadual da Fazenda garantiu que o percentual de 17% seguirá inalterado, mesmo com o apelo feito pelo comércio gaúcho nos últimos meses.

O Rio Grande do Sul, porém, se absteve da votação por não concordar com a ideia. Se ocorressem, as mudanças atingiriam, inclusive, as populares compras de sites asiáticos, como Shein e AliEexpress, impactando os preços pagos pelos consumidores.