Forte crítica a Trump e empolgação com Brasil marcam reunião de gaúchos com CEO da feira de Hannover

Tão intensa quanto as críticas aos Estados Unidos de Donald Trump é a empolgação da diretoria da Hannover Messe com a parceria em 2026 do Brasil com o evento, que é a maior feira industrial da Europa. Isso foi enfatizado pelo CEO da organizadora Deutsche Messe AG, Jochen Köckler, em reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, a diretora do Senai/Sesi, Susana Kakuta, o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Luciano D'Andrea, e a vice-presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Barbara Konner. A coluna participou do encontro.